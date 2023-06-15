Боррель: ЕС подготовил 24 тысячи военных ВСУ

Государства-члены Евросоюза провели переобучение 24 тысяч военнослужащих ВСУ. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в ходе заседания министров обороны стран Североатлантического альянса, передает ТАСС.

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По его словам, эти цифры со временем будут ещё увеличиваться.

«Мы продолжим, со своей стороны, поддерживать Киев», - подчеркнул Боррель.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что переговоры по Украине не начнутся до выборов в США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/josepborrell
ТЕГИ:ВСУВоеннослужащиеОбучениеЕвросоюз

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