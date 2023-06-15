Боррель: ЕС подготовил 24 тысячи военных ВСУ

По его словам, эти цифры со временем будут ещё увеличиваться.

«Мы продолжим, со своей стороны, поддерживать Киев», - подчеркнул Боррель.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что переговоры по Украине не начнутся до выборов в США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

