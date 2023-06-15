Боррель: ЕС подготовил 24 тысячи военных ВСУ
15 июня 202317:22
Государства-члены Евросоюза провели переобучение 24 тысяч военнослужащих ВСУ. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в ходе заседания министров обороны стран Североатлантического альянса, передает ТАСС.
По его словам, эти цифры со временем будут ещё увеличиваться.
«Мы продолжим, со своей стороны, поддерживать Киев», - подчеркнул Боррель.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что переговоры по Украине не начнутся до выборов в США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru