Евросоюз намерен обсудить с Сирией вопрос об упразднении российских баз

Евросоюз намерен обсудить с новыми властями Сирии вопрос об упразднении российских баз и влияния в регионе. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.

По ее словам, европейские министры согласились, что отказ от «российского влияния» должен стать условием для диалога с новым руководством Сирии. На данный момент в ЕС принято решение вести диалог с сирийской стороной на уровне главы представительства ЕС, который на этой неделе посетил Дамаск.