Евросоюз намерен обсудить с Сирией вопрос об упразднении российских баз
Евросоюз намерен обсудить с новыми властями Сирии вопрос об упразднении российских баз и влияния в регионе. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.
По ее словам, европейские министры согласились, что отказ от «российского влияния» должен стать условием для диалога с новым руководством Сирии. На данный момент в ЕС принято решение вести диалог с сирийской стороной на уровне главы представительства ЕС, который на этой неделе посетил Дамаск.
Россия имеет авиабазу Хмеймим в Латакии, которая возникла на основе гражданского аэродрома. В 2015 году было достигнуто соглашение о размещении российских Воздушно-космических сил (ВКС) на этой базе. В 2017 году Россия получила право на ее использование на безвозмездной основе сроком на 49 лет.
Помимо этого, в сирийском порту Тартус находится единственная российская военно-морская база в Средиземноморье. Пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) был создан еще в 1971 году для советского флота. После распада СССР модернизация и обновление пункта продолжались, и в декабре 2017 года Тартус был получен в пользование на безвозмездной основе сроком на 49 лет, передает «Радиоточка НСН».
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