В Госдуме пообещали «дать по соплям» сирийским повстанцам в случае атаки на базы РФ

«Что касается оппозиции, они знают, что если они на базы полезут, то они получат по соплям», - сказал он.

Как отметил Картаполов, в Сирии нет воинских частей РФ, отрезанных от военных баз. Российские военные в стране продолжат выполнять боевые задачи в соответствии с приказом президента России.

Ранее в Сирии произошел военный переворот, в результате которого президент этой страны Башар Асад сложил полномочия и сбежал в Москву. По данным СМИ, оппозиция вошла в Тартус, где находится российская военно-морская база, а также взяла под контроль город Джебла, расположенный рядом с российской авиабазой Хмеймим, передает «Радиоточка НСН».

