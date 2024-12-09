В Госдуме пообещали «дать по соплям» сирийским повстанцам в случае атаки на базы РФ
Вооруженные силы РФ гарантируют безопасность российских баз в Сирии, пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.
«Что касается оппозиции, они знают, что если они на базы полезут, то они получат по соплям», - сказал он.
Как отметил Картаполов, в Сирии нет воинских частей РФ, отрезанных от военных баз. Российские военные в стране продолжат выполнять боевые задачи в соответствии с приказом президента России.
Ранее в Сирии произошел военный переворот, в результате которого президент этой страны Башар Асад сложил полномочия и сбежал в Москву. По данным СМИ, оппозиция вошла в Тартус, где находится российская военно-морская база, а также взяла под контроль город Джебла, расположенный рядом с российской авиабазой Хмеймим, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru