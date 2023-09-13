Евросоюз до марта 2024 года продлил индивидуальные санкции против России

В заявлении говорится, что ограничения продолжат действовать «в отношении лиц, oтветственных за подрыв или угрoзу территoриальной целостности, суверенитета и независимoсти Украины».

По данным Совета, в «чёрный» список внесены «почти 1800 физических и юридических лиц». Санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов, запрет на предоставление им денежных средств или других экономических ресурсов.

«Санкции будут по-прежнему применяться... к физическим и юридическим лицам... в ответ на продолжающуюся неоправданную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины», - указали в Совете.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что антироссийские санкции - не более, чем фикция, и не мешают западному бизнесу работать в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».