Евросоюз исключил из запрета на импорт алмазов личные украшения

Европейский союз исключил из запрета на поставки российских алмазов личные украшения, говорится в постановлении, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

ЕС внес в санкционный список 147 юридических и физических лиц

Также из запрета исключены художественные ценности, которые являются предметом культурного обмена с Россией.

Евросоюз 18 декабря представил 12-й пакет санкций против России. Помимо прочего, он содержит запрет на поставки российских алмазов. Решение вступит в силу 1 января 2024 года.

Также ЕС впервые включил в санкционный режим возможность конфискации финансовых активов юридических и физических лиц, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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