ЕС внес в санкционный список 147 юридических и физических лиц
Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций включил в ограничительный список 86 компаний и 61 человека. Перечень обнародован в «Официальном журнале ЕС».
В частности, под ограничения попали сын заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев Илья, главы Башкирии и Республики Алтай Радий Хабиров и Олег Хорохордин.
Также санкции введены в отношении нового командующего Воздушно-космических сил (ВКС) России Виктора Афзалова и спикера Московской городской думы Алексея Шапошникова. Кроме того, в перечне оказались телеканалы «Спас» и «Царьград».
Евросоюз представил 12-й пакет санкций в понедельник, 18 декабря. Сообщество ввело ограничения на поставки российских алмазов и впервые утвердило возможность конфискации финансовых активов юридических и физических лиц, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru