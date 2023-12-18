ЕС внес в санкционный список 147 юридических и физических лиц

В частности, под ограничения попали сын заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев Илья, главы Башкирии и Республики Алтай Радий Хабиров и Олег Хорохордин.

Также санкции введены в отношении нового командующего Воздушно-космических сил (ВКС) России Виктора Афзалова и спикера Московской городской думы Алексея Шапошникова. Кроме того, в перечне оказались телеканалы «Спас» и «Царьград».

Евросоюз представил 12-й пакет санкций в понедельник, 18 декабря. Сообщество ввело ограничения на поставки российских алмазов и впервые утвердило возможность конфискации финансовых активов юридических и физических лиц, передает «Радиоточка НСН».

