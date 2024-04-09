Евросоюз анонсировал 14-й пакет антироссийских санкций
Европейский союз начал подготовку 14-пакета санкций против России, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
«Мы начали подготовку 14-го пакета санкций, который должен быть согласован весной», - приводит слова чиновника РИА Новости.
Новые ограничительные меры будут направлены на предотвращение обхода ранее введенных санкций, уточнил Домбровскис. По его словам, 14-й пакет также затронет контроль за соблюдением ценового потолка на нефть из РФ.
ЕС 23 февраля утвердил 13-й пакет санкций против России. Под ограничения попали более 190 физических и юридических лиц, а также 27 иностранных компаний, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru