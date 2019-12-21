Европейские партнеры России потребовали от США разъяснения санкций против «Северного потока-2»

21 декабря 201918:21

Европейские партнёры России и Минфин США проведут 21 декабря, в субботу, консультации по поводу американских санкций, введенных Вашингтоном в отношении газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.

«Сегодня состоятся консультации между Минфином США и нашими европейскими партнёрами, чтобы получить разъяснения, что означают эти санкции. Они сформулированы недостаточно чётко. Они не понимают, европейцы, прежде всего, что это означает», — процитировали слова Козака РИА Новости.

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В ходе консультаций представители европейских компаний намерены выяснить, когда санкции начнут действовать, «в каком объёме они наступают, эти ограничения для европейских компаний», отметил вице-премьер.

Ранее стало известно о том, что Минфин США ввел новые санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Швейцарская компания Allseas, которая ведет прокладку труб «Северного потока – 2», уже приостановила работу до получения разъяснений от правительства США. Также рестрикции могут затронуть итальянскую Saipem и компании Германии, Австрии, Нидерландов, Франции, Швеции и Финляндии, напоминает РИА Новости.

Ранее политологи и ученые в эфире НСН рассуждали, стоит ли реагировать на санкции США против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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