Европейские партнеры России потребовали от США разъяснения санкций против «Северного потока-2»

Европейские партнёры России и Минфин США проведут 21 декабря, в субботу, консультации по поводу американских санкций, введенных Вашингтоном в отношении газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.

«Сегодня состоятся консультации между Минфином США и нашими европейскими партнёрами, чтобы получить разъяснения, что означают эти санкции. Они сформулированы недостаточно чётко. Они не понимают, европейцы, прежде всего, что это означает», — процитировали слова Козака РИА Новости.