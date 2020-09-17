Европарламент жаждет санкций по делу Навального

Виновной за случившееся с ним назначается Россия, в отношении которой предлагается ввести новые санкции. В документе, в частности, говорится о необходимости усилить антироссийские санкции, «начать тщательную стратегическую переоценку отношений ЕС с Россией», остановить строительство «Северного потока-2», а также провести независимое международное расследование инцидента с Навальным. В ходе голосования за резолюцию выступили 532 евродепутата, против – 84, воздержались – 72.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ЕС уже приступил к разработке санкционного механизма за нарушение прав человека, схожего с американским «Актом Магнитского», которому «может быть присвоено имя Навального».

МИД России на это заявление ответил устами Марии Захаровой:

«Рассуждения о целесообразности дать упомянутому санкционному режиму имя Навального рассматриваем исключительно как неприкрытую попытку придать новым еэсовским рестрикциям заведомо антироссийскую направленность», - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

По ее словам, в ЕС раскручивается информационная кампания, цель которой сводится к тому, чтобы гарантировать необратимость деструктивной линии Брюсселя в отношениях с Москвой.