Европарламент жаждет санкций по делу Навального
Какая участь ждет «Северный поток-2»?
Специальную резолюцию принял Европейский парламент в связи с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
Виновной за случившееся с ним назначается Россия, в отношении которой предлагается ввести новые санкции. В документе, в частности, говорится о необходимости усилить антироссийские санкции, «начать тщательную стратегическую переоценку отношений ЕС с Россией», остановить строительство «Северного потока-2», а также провести независимое международное расследование инцидента с Навальным. В ходе голосования за резолюцию выступили 532 евродепутата, против – 84, воздержались – 72.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ЕС уже приступил к разработке санкционного механизма за нарушение прав человека, схожего с американским «Актом Магнитского», которому «может быть присвоено имя Навального».
МИД России на это заявление ответил устами Марии Захаровой:
«Рассуждения о целесообразности дать упомянутому санкционному режиму имя Навального рассматриваем исключительно как неприкрытую попытку придать новым еэсовским рестрикциям заведомо антироссийскую направленность», - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.
По ее словам, в ЕС раскручивается информационная кампания, цель которой сводится к тому, чтобы гарантировать необратимость деструктивной линии Брюсселя в отношениях с Москвой.
Один из наиболее существенных пунктов нынешней резолюции Европарламента касается судьбы газопровода «Северный поток-2», строительство которого остановилось из-за давления США. Россия пытается достроить морскую часть своими силами, благо осталось всего ничего. Сейчас в районе строительства сконцентрировано четыре российских судна: трубоукладчик «Академик Черский», трубоукладочная баржа «Фортуна» и два вспомогательных судна. Как заявил на пресс-конференции в НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, «Газпром» таким образом показывает, что готов идти на нарушение запрета на достройку газопровода, попавшего под американские санкции.
Принятый Европарламентом документ не носит законодательный характер: резолюция является рекомендательной и не обязательна к исполнению институтами ЕС и правительствами стран-участниц Евросоюза. Тем не менее, этот шаг ЕС нельзя недооценивать – он стал развитием позиции, которую в деле Навального заняла канцлер Германии, наиболее влиятельного члена ЕС. В начале эпопеи «берлинского пациента» Ангела Меркель заявляла, что заболевание Навального и судьбу «Северного потока-2» не стоит смешивать. Но после объявления о его отравлении «Новичком» пересмотрела свой взгляд на эти вещи и прямо увязала одно с другим, делегировав принятие решения на общеевропейский уровень.
Судьба «Северного потока-2» в контексте дела Навального будет обсуждаться уже в понедельник на встрече глав МИД стран Евросоюза. Результаты этого обсуждения понятны уже из нынешней «рекомендательной» резолюции Европарламента.
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