Европарламент призвал отказаться от конфискации личных вещей и машин россиян

В тексте документа, опубликованного на сайте ЕП, говорится, что такое «чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций», введённых против России.

Также европейские парламентарии выразили обеспокоенность по поводу существующих лазеек в режиме антироссийских санкций, отсутствия надлежащего правоприменения и попыток «подорвать усилия по стратегическому ослаблению российской экономической и промышленной базы».

«ЕС должен совместно с «Большой семеркой» существенно снизить верхний предел цен на российскую нефть и нефтепродукты, ввести полный запрет на импорт российского СПГ и сжиженного нефтяного газа, а также на импорт топлива и других нефтепродуктов из других стран», - сказано в резолюции.

Ранее власти Финляндии отказались от конфискации у владельцев уже находящиеся на территории страны автомобилей с российскими номерами, однако потребовали вывезти их до 16 марта 2024 года, сообщает RT.

