Европарламент призвал отказаться от конфискации личных вещей и машин россиян
Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, в которой призвали страны Евросоюза отказаться от конфискации личных вещей и автомобилей россиян.
В тексте документа, опубликованного на сайте ЕП, говорится, что такое «чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций», введённых против России.
Также европейские парламентарии выразили обеспокоенность по поводу существующих лазеек в режиме антироссийских санкций, отсутствия надлежащего правоприменения и попыток «подорвать усилия по стратегическому ослаблению российской экономической и промышленной базы».
«ЕС должен совместно с «Большой семеркой» существенно снизить верхний предел цен на российскую нефть и нефтепродукты, ввести полный запрет на импорт российского СПГ и сжиженного нефтяного газа, а также на импорт топлива и других нефтепродуктов из других стран», - сказано в резолюции.
Ранее власти Финляндии отказались от конфискации у владельцев уже находящиеся на территории страны автомобилей с российскими номерами, однако потребовали вывезти их до 16 марта 2024 года, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru