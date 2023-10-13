Власти Чехии опровергли сообщения о конфискации машины с номерами РФ
Чешские власти опровергли информацию о конфискации в стране автомобиля с российскими номерами. Об этом пишет новостной портал denikn.cz.
По данным портала, в республике не зафиксировано инцидентов с автомобилями с российскими номерами.
Представитель Таможенного управления Чехии Гана Прудичова ранее заявила, что в республике не будут задерживать транспортные средства и вещи россиян.
Представитель Европейской комиссии Даниэл Шеридан Ферри отметил, что страны Евросоюза могут не конфисковывать личные вещи россиян, въезжающих на территорию сообщества. Он уточнил, что это не касается ситуаций, когда речь идет о дорогих автомобилях, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД Корбинец
- Власти Чехии опровергли сообщения о конфискации машины с номерами РФ
- Генсек ООН заявил о коллапсе системы здравоохранения сектора Газа
- При атаке дрона в Запорожской области пострадала женщина
- Актриса Галина Байнякшина умерла в возрасте 83 лет
- СМИ: США попросили Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа
- Politico: пилоты ВСУ начнут обучение на F-16 на следующей неделе
- Wildberries отменит комиссию за оплату картами Visa и Mastercard
- Во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы
- В Сочи задержали подозреваемых в убийстве двух женщин в начале 2000-х
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru