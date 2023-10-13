Власти Чехии опровергли сообщения о конфискации машины с номерами РФ

Чешские власти опровергли информацию о конфискации в стране автомобиля с российскими номерами. Об этом пишет новостной портал denikn.cz.

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По данным портала, в республике не зафиксировано инцидентов с автомобилями с российскими номерами.

Представитель Таможенного управления Чехии Гана Прудичова ранее заявила, что в республике не будут задерживать транспортные средства и вещи россиян.

Представитель Европейской комиссии Даниэл Шеридан Ферри отметил, что страны Евросоюза могут не конфисковывать личные вещи россиян, въезжающих на территорию сообщества. Он уточнил, что это не касается ситуаций, когда речь идет о дорогих автомобилях, передает «Радиоточка НСН».

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