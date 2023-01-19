Европарламент принял резолюцию по замороженным в ЕС российским активам

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, которая призывает вывести российские активы из-под иммунитета и направить их на восстановление Украины, свидетельствуют итоги голосования в Страсбурге, сообщает ТАСС.

Поддержали принятие резолюции 472 парламентария, 19 проголосовали «против» и 33 воздержались.

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В документе говорится, что страны ЕС вместе с партнерами и союзниками должны обсудить возможность использования государственных активов России в качестве репараций.

В резолюции также прописана возможность создания спецтрибунала по Украине.

Ранее в США Сенат проголосовал за изъятие активов российских предпринимателей в пользу Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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