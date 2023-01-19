Европарламент принял резолюцию по замороженным в ЕС российским активам
Депутаты Европарламента приняли резолюцию, которая призывает вывести российские активы из-под иммунитета и направить их на восстановление Украины, свидетельствуют итоги голосования в Страсбурге, сообщает ТАСС.
Поддержали принятие резолюции 472 парламентария, 19 проголосовали «против» и 33 воздержались.
В документе говорится, что страны ЕС вместе с партнерами и союзниками должны обсудить возможность использования государственных активов России в качестве репараций.
В резолюции также прописана возможность создания спецтрибунала по Украине.
Ранее в США Сенат проголосовал за изъятие активов российских предпринимателей в пользу Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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