Европарламент принял резолюции о скорейшем вступлении Украины в ЕС

Европарламент принял резолюцию, в которой говорится, что Евросоюз должен приступить к подготовке переговоров о вступлении Украины в объединение.

В ней отмечается, что процесс вступления Украины в ЕС должен основываться на заслугах и выполнении реформ.

Европарламент призвал изгнать из Европы «Лукойл» и Росатом

В документе, также подчеркивается важность усиления санкционного давления на Россию. Предлагается введение полного эмбарго на поставки российского ископаемого топлива и отказ от эксплуатации «Северных потоков».

Ранее, как сообщала НСН, Европарламент призывает направить Киеву ракеты большой дальности и боевые самолеты.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаРезолюцияЕвропарламент
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