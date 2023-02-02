Европарламент принял резолюции о скорейшем вступлении Украины в ЕС
Европарламент принял резолюцию, в которой говорится, что Евросоюз должен приступить к подготовке переговоров о вступлении Украины в объединение.
В ней отмечается, что процесс вступления Украины в ЕС должен основываться на заслугах и выполнении реформ.
В документе, также подчеркивается важность усиления санкционного давления на Россию. Предлагается введение полного эмбарго на поставки российского ископаемого топлива и отказ от эксплуатации «Северных потоков».
Ранее, как сообщала НСН, Европарламент призывает направить Киеву ракеты большой дальности и боевые самолеты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru