Европарламент одобрил кредит Украине за счет замороженных активов России

В сообщении говорится, что, согласно одобренному механизму, погашение будет осуществляться за счёт доходов от замороженных российских активов в рамках договоренностей стран «Большой семёрки» (G7).

Выделение кредита поддержали 518 евродепутатов, против проголосовали 56, ещё 61 воздержался.

Киев начнёт получать средства с конца текущего года, затем платежи продолжатся до конца 2025 года.

Ранее Дания объявила, что направит Украине 628 млн долларов, полученных за счёт замороженных российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

