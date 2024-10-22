Европарламент одобрил кредит Украине за счет замороженных активов России
Европарламент (ЕП) на своём сайте объявил, что на пленарной сессии был одобрен кредит Украине в размере 35 млрд евро.
В сообщении говорится, что, согласно одобренному механизму, погашение будет осуществляться за счёт доходов от замороженных российских активов в рамках договоренностей стран «Большой семёрки» (G7).
Выделение кредита поддержали 518 евродепутатов, против проголосовали 56, ещё 61 воздержался.
Киев начнёт получать средства с конца текущего года, затем платежи продолжатся до конца 2025 года.
Ранее Дания объявила, что направит Украине 628 млн долларов, полученных за счёт замороженных российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- НБКИ: Число выданных кредитных карт в РФ в сентябре упало на 16%
- Европарламент одобрил кредит Украине за счет замороженных активов России
- СМИ: Бедрос Киркоров заявил о проблемах со здоровьем
- Киргизия подтвердила участие президента в саммите БРИКС в Казани
- «Когда-нибудь мы встретимся»: Земфира не исключила свой концерт в России
- СМИ: Акция «Россия мне не враг» прошла во Франции и Италии
- Том Йорк ответил фанатам, желающим возвращения Radiohead
- СМИ: Суд обязал владельца бутовских коз изменить условия содержания животных
- В Москве прошла премьера сериала Юрия Быкова «Лихие»
- Песков заявил, что Путин подготовил подарки для коллег по БРИКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru