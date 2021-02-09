«Жгучая русофобия». В Германии назвали условия отмены санкций против России
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН отметил, что новые санкции ЕС против России не затронут газопровод «Северный поток-2».
Глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления в Европарламенте заявил, что может выступить с инициативой о новых антироссийских санкциях, воспользовавшись своим правом. ЕС обсудит новые ограничения в отношении России 22 февраля на встрече глав МИД стран-участниц союза.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что санкции против России не затронут газопровод «Северный поток-2».
«Санкции против "Северного потока-2" вводить не будут, могу вас точно уверить, потому что это очень сложно, да и Навальный этого не стоит, и в ЕС это понимают. Санкции против российской вакцины "Спутник V"? Нет, конечно, ведь самому Европейскому союзу выгодно, чтобы эта вакцина появилась на ее рынке. Потому санкции, как всегда, с большим шумом, воем и оркестром, будут введены индивидуально против определенных российских чиновников или силовиков, чтобы они не ездили в Европейский союз, ну и Россия опубликует аналогичный список. Эти санкции становятся такой игрой, символическими действиями. Они хотят друг друга ударить, но не слишком сильно, потому что от сильного удара страдаешь ты сам», - пояснил политолог.
По его словам, разрядка в отношениях между Европой и Россией наступит тогда, когда в Европе сменится элита, или в ЕС перестанут смотреть на критерий развитости демократии при выстраивании отношений с другими государствами, что позволит по-новому взглянуть на связи с Китаем, Бразилией, Турцией и Россией.
По его словам, «жгучая русофобия», которая есть в странах Прибалтики, Польше и Румынии, мешает выстраивать Европе добрососедские отношения с ней.
Боррель в начале февраля во время своего визита в Москву встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым и представителями общественных организаций страны. Глава евродипломатии отмечал, что, несмотря на непростые отношения, Брюссель выступает за диалог с Москвой.
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