Европа устала критиковать Путина из-за газа
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН раскрыл причину сдержанной реакции ЕК на возможнное прекращение транзита российского газа через Украину.
В Еврокомисии (ЕК) прокомментировали слова российского президента Владимира Путина о том, что существует риск прекращения транзита газа в Европу через Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, представитель ЕК Мина Андреева заявила, что комиссия «сохраняет спокойствие». Она также отметила, что ЕК продолжит участие в переговорах по газу для разрешения ситуации.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН пояснил сухую реакцию представителя ЕК на слова российского лидера об угрозе прекращения газового транзита через Украину.
«Думаю, Еврокомиссия в целом согласна с Путиным насчет деструктивной позиции Украины на переговорах по газу. Но признать это и похвалить Путина они не могут, потому что принято критиковать Россию и предъявлять к ней какие-то претензии. А когда видишь, что Россия права, ничего другого не остается, как проявить такую сдержанную реакцию. По факту она означает, что в Европе согласны с российской позицией. Действительно, может быть прекращение транзита. Действительно, по вине Украины. Действительно, потому, что они на какие-то согласования не идут.
К тому же Евросюз пытается показать нейтралитет. Если в ноябре-декабре будут встречи в рамках трехсторонней комиссии, высказывать поддержку одной из сторон газового конфликта Брюссель не может, потому что должен быть как раз посредником между Россией и Украиной», - считает эксперт.
Ранее Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, почему скидка в 25 процентов для украинской стороны, предложенная президентом России, не ущемляет финансовых интересов «Газпрома».
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