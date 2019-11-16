Европа устала критиковать Путина из-за газа

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН пояснил сухую реакцию представителя ЕК на слова российского лидера об угрозе прекращения газового транзита через Украину.

«Думаю, Еврокомиссия в целом согласна с Путиным насчет деструктивной позиции Украины на переговорах по газу. Но признать это и похвалить Путина они не могут, потому что принято критиковать Россию и предъявлять к ней какие-то претензии. А когда видишь, что Россия права, ничего другого не остается, как проявить такую сдержанную реакцию. По факту она означает, что в Европе согласны с российской позицией. Действительно, может быть прекращение транзита. Действительно, по вине Украины. Действительно, потому, что они на какие-то согласования не идут.

К тому же Евросюз пытается показать нейтралитет. Если в ноябре-декабре будут встречи в рамках трехсторонней комиссии, высказывать поддержку одной из сторон газового конфликта Брюссель не может, потому что должен быть как раз посредником между Россией и Украиной», - считает эксперт.

Ранее Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, почему скидка в 25 процентов для украинской стороны, предложенная президентом России, не ущемляет финансовых интересов «Газпрома».

