Недоинформированный. На Украине «уличили» Путина в нехватке знаний по транзиту газа

15 ноября 201914:58

Украинская компания «Нафтогаз» утверждает, что президент Российской Федерации Владимир Путин не в полной мере обладает информацией по теме поставки газа через территорию незалежной.

«Президент России Путин не забывает о нас даже в Бразилии. Жаль, что он такой недоинформированный», — цитирует Ura.ru публикацию в официальном аккаунте компании в Facebook.

Таким образом в «Нафтогазе» отреагировали на заявление Владимира Путина в ходе саммита БРИКС в Бразилии. Российский лидер упомянул, что Киев намерен привести законодательство в соответствие с европейским.

«Нафтогазу» нужны не скидки, а срыв поставок российского газа в Европу

Президент предупредил, что это может стать препятствием для транспортировки российского голубого топлива через Украину.

При этом Путин напомнил, что Москва неоднократно говорила о готовности работать с Киевом по поставкам как в Европу, так и на украинский рынок.

Причём по ценам ниже тех, по которым Украина сейчас получает российский газ в виде реверсных поставок со стороны Европы. Президент РФ заявил о готовности снизить на четверть цену в случае прямых поставок.

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