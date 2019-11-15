Недоинформированный. На Украине «уличили» Путина в нехватке знаний по транзиту газа

Украинская компания «Нафтогаз» утверждает, что президент Российской Федерации Владимир Путин не в полной мере обладает информацией по теме поставки газа через территорию незалежной.

«Президент России Путин не забывает о нас даже в Бразилии. Жаль, что он такой недоинформированный», — цитирует Ura.ru публикацию в официальном аккаунте компании в Facebook.

Таким образом в «Нафтогазе» отреагировали на заявление Владимира Путина в ходе саммита БРИКС в Бразилии. Российский лидер упомянул, что Киев намерен привести законодательство в соответствие с европейским.