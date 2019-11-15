Недоинформированный. На Украине «уличили» Путина в нехватке знаний по транзиту газа
Украинская компания «Нафтогаз» утверждает, что президент Российской Федерации Владимир Путин не в полной мере обладает информацией по теме поставки газа через территорию незалежной.
«Президент России Путин не забывает о нас даже в Бразилии. Жаль, что он такой недоинформированный», — цитирует Ura.ru публикацию в официальном аккаунте компании в Facebook.
Таким образом в «Нафтогазе» отреагировали на заявление Владимира Путина в ходе саммита БРИКС в Бразилии. Российский лидер упомянул, что Киев намерен привести законодательство в соответствие с европейским.
Президент предупредил, что это может стать препятствием для транспортировки российского голубого топлива через Украину.
При этом Путин напомнил, что Москва неоднократно говорила о готовности работать с Киевом по поставкам как в Европу, так и на украинский рынок.
Причём по ценам ниже тех, по которым Украина сейчас получает российский газ в виде реверсных поставок со стороны Европы. Президент РФ заявил о готовности снизить на четверть цену в случае прямых поставок.
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