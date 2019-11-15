«Нафтогазу» нужны не скидки, а срыв поставок российского газа в Европу

Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25 процентов, заявил президент России Владимир Путин. Однако такой вариант возможен при прямых поставках, сообщает ТАСС. «Мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы», - уточнил президент.

Соглашение о транзите российского газа в Европу через территорию Украины действует до конца нынешнего года. Для возобновления контракта российская сторона предлагает Киеву отказаться от судебных претензий, но Украина продолжает добиваться наказания «Газпрома» в международном суде.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что скидка для украинской стороны, предложенная президентом России, не ущемляет финансовых интересов «Газпрома».

«История со скидкой в 25% не очень напряжённая для нас. Украина сейчас покупает российский газ у европейских посредников с надбавкой. А продажа газа напрямую, по нынешней цене для европейцев, как раз и будет составлять реальное снижение газа для украинцев», - объяснил Юшков.

«Нафтогаз» не собирается подписывать соглашения с «Газпромом», более того пытается всячески сорвать поставки российского газа в Европу, отметил собеседник НСН.

«Хотя украинские власти, в отличие от «Нафтогаза», занимают конструктивную позицию и понимают, что без транзита не будет и реверса российского газа из Европы. Соответственно, Украина недополучит 30% потребляемого газа», - уточнил эксперт.

«Газпрому» будет сложнее без украинского транзита обеспечить поставки в Европу, но контракт он свой всё равно исполнит, полагает Юшков.