«Нафтогазу» нужны не скидки, а срыв поставок российского газа в Европу
В Фонде национальной энергетической безопасности рассказали НСН, почему «Нафтогаз» пытается во чтобы то ни стало отказаться от российского газа даже в ущерб своей стране.
Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25 процентов, заявил президент России Владимир Путин. Однако такой вариант возможен при прямых поставках, сообщает ТАСС. «Мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы», - уточнил президент.
Соглашение о транзите российского газа в Европу через территорию Украины действует до конца нынешнего года. Для возобновления контракта российская сторона предлагает Киеву отказаться от судебных претензий, но Украина продолжает добиваться наказания «Газпрома» в международном суде.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что скидка для украинской стороны, предложенная президентом России, не ущемляет финансовых интересов «Газпрома».
«История со скидкой в 25% не очень напряжённая для нас. Украина сейчас покупает российский газ у европейских посредников с надбавкой. А продажа газа напрямую, по нынешней цене для европейцев, как раз и будет составлять реальное снижение газа для украинцев», - объяснил Юшков.
«Нафтогаз» не собирается подписывать соглашения с «Газпромом», более того пытается всячески сорвать поставки российского газа в Европу, отметил собеседник НСН.
«Хотя украинские власти, в отличие от «Нафтогаза», занимают конструктивную позицию и понимают, что без транзита не будет и реверса российского газа из Европы. Соответственно, Украина недополучит 30% потребляемого газа», - уточнил эксперт.
«Газпрому» будет сложнее без украинского транзита обеспечить поставки в Европу, но контракт он свой всё равно исполнит, полагает Юшков.
«"Турецкий поток" и "Северный поток 2" должны были дать суммарно Европе 86,5 млрд кубов газа – ровно столько мы в прошлом году закачали через Украину. Без транзита будет другая схема. "Газпром" уже закачал в европейские хранилища впервые в истории очень много газа – они заполнены на 100%. Ещё газ он будет присылать по всем другим газопроводам и, если потребуется, закупать для европейцев в счёт своих контрактов. СПГ. Надо продержаться до марта, а к июлю 2020 будет достроены "Турецкий поток" и "Северный поток 2" и надобность в Украине вообще отпадёт», - прояснил ситуацию эксперт.
В случае недопоставки газа «Газпрому» будут выставлены финансовые претензии, но их сумму назвать сейчас невозможно – санкции зависят от суммы в конкретных контрактах, которые составляют коммерческую тайну.
«Нафтогаз» в противостоянии с «Газпромом» преследует свой «проамериканский» интерес, пояснил Юшков.
«Эта украинская компания связана с американскими политиками. США выиграют от срыва поставок российского газа в Европу. Из-за паники в этом случае возрастут цены, может освободиться место, которое быстро займут американцы со своим СПГ. И всячески будут навязывать Европе мнение, что Россия ненадёжный поставщик», - отметил эксперт.
Ранее экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой заявил НСН, что сегодня в вопросе обеспечения газом Украина чувствует себя достаточно уверенно.
«Украина теперь в дискуссии имеет твердую позицию, на ее стороне Европа, и, кроме того, «Газпром» обязан выплатить определенные суммы по решениям суда. То есть, в этом сегодняшнем споре «Газпром» уязвимее - Украина спокойнее. Закачан газ для Европы. Но часть этого газа – это резерв. Если Украина не будет иметь источников газа, как это уже было, можно будет часть российского газа через Словакию и Венгрию переправлять на Украину», - отметил собеседник НСН.
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