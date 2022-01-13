Европа признала, что «Северный поток – 2» строят по правилам
Еврокомиссия и институты ЕС не могут запретить инфраструктуры, которые строятся в соответствии с правилами, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, если регуляторы в Германии и ЕС дадут положительное заключение о сертификации «Северного потока – 2», то он заработает. При этом Боррель признал, что инфраструктура газопровода уже готова.
«Сейчас проходит процесс её квалификации в регуляторах: сначала Германии, а затем Евросоюза, которые определят, может или нет эта инфраструктура функционировать внутри системы газовых поставок Европы», — цитирует дипломата РИА Новости.
Боррель напомнил, что проект реализуется за счёт частных инвестиций группы компаний, включая германские и других стран ЕС. Он также сказал, что ЕС не рассматривает «Северный поток — 2» как приоритетную инфраструктуру. При этом глава европейской дипломатии подчеркнул, что ввод газопровода в строй будет зависеть от ситуации на Украине.
«Невозможно вообразить, что, с одной стороны, мы обсуждаем введение санкции, а с другой — открываем эту инфраструктуру», — сказал Боррель.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что европейские политики привыкли смешивать энергетику и политику, якобы угрожая России закрыть «Северный поток-2». При этом он добавил, что им необходимо бояться ответных санкций со стороны Кремля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+21 155 / сут.
Умерли
319 тыс.+740 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+25 984 / сут.
- В Крыму с 17 января возобновят проверку QR-кодов в общественных местах
- Лавров назвал санкции США против России «нервным срывом»
- Минобрнауки: 50% российских студентов вакцинированы против COVID-19
- Рябков заявил, что встречи с США пока не планируются
- Почти 500 уголовных дел возбудили в Казахстане после беспорядков
- Мэрия Москвы: снег будет идти в столице около суток
- Минтруда: страна нуждается в специалистах IT-сферы, науки и здравоохранения
- Путин проинформировал премьера Израиля о российских инициативах по безопасности
- Шойгу: возвращение миротворцев ОДКБ из Казахстана завершится 19 января
- СМИ: первый случай смерти ребёнка из-за COVID-19 зафиксировали в Финляндии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru