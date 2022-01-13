Европа признала, что «Северный поток – 2» строят по правилам

Еврокомиссия и институты ЕС не могут запретить инфраструктуры, которые строятся в соответствии с правилами, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, если регуляторы в Германии и ЕС дадут положительное заключение о сертификации «Северного потока – 2», то он заработает. При этом Боррель признал, что инфраструктура газопровода уже готова.

«Сейчас проходит процесс её квалификации в регуляторах: сначала Германии, а затем Евросоюза, которые определят, может или нет эта инфраструктура функционировать внутри системы газовых поставок Европы», — цитирует дипломата РИА Новости.

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Боррель напомнил, что проект реализуется за счёт частных инвестиций группы компаний, включая германские и других стран ЕС. Он также сказал, что ЕС не рассматривает «Северный поток — 2» как приоритетную инфраструктуру. При этом глава европейской дипломатии подчеркнул, что ввод газопровода в строй будет зависеть от ситуации на Украине.

«Невозможно вообразить, что, с одной стороны, мы обсуждаем введение санкции, а с другой — открываем эту инфраструктуру», — сказал Боррель.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что европейские политики привыкли смешивать энергетику и политику, якобы угрожая России закрыть «Северный поток-2». При этом он добавил, что им необходимо бояться ответных санкций со стороны Кремля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаТранзит ГазаСеверный Поток-2
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