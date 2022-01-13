Европа признала, что «Северный поток – 2» строят по правилам

Еврокомиссия и институты ЕС не могут запретить инфраструктуры, которые строятся в соответствии с правилами, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, если регуляторы в Германии и ЕС дадут положительное заключение о сертификации «Северного потока – 2», то он заработает. При этом Боррель признал, что инфраструктура газопровода уже готова.

«Сейчас проходит процесс её квалификации в регуляторах: сначала Германии, а затем Евросоюза, которые определят, может или нет эта инфраструктура функционировать внутри системы газовых поставок Европы», — цитирует дипломата РИА Новости.