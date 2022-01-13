Ларов: Ситуация с «Северным потоком — 2» показала зависимость ФРГ от США

Он считает, что экономическая сфера Германии не свободна. По его словам, в этом проявляются «двойные стандарты».

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что европейские политики привыкли смешивать энергетику и политику, якобы угрожая России закрыть «Северный поток-2». При этом он добавил, что им необходимо бояться ответных санкций со стороны Кремля.