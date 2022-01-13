Ларов: Ситуация с «Северным потоком — 2» показала зависимость ФРГ от США

Ситуация с «Северным потоком — 2» показала зависимость ФРГ от США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра», выходящей на Первом канале.

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Он считает, что экономическая сфера Германии не свободна. По его словам, в этом проявляются «двойные стандарты».

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что европейские политики привыкли смешивать энергетику и политику, якобы угрожая России закрыть «Северный поток-2». При этом он добавил, что им необходимо бояться ответных санкций со стороны Кремля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2СШАГерманияМИДСергей Лавров
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