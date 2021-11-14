Захарова ответила Трасс на упреки в адрес России за миграционный кризис

«Тщательно разработанным было вторжение Британии в Ирак. 45 тысяч британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать ее граждан и разворовывать недра. Британия несёт чёткую историческую ответственность за всё, что с этого момента происходит в регионе - гибель иракцев, разрушение государственности Ирака, нескончаемые потоки беженцев, появление ИГИЛ*, гуманитарные катастрофы в этой части света», - отметила Мария Захарова.

Захарова считает, прежде, чем обвинять кого бы то ни было, Британии необходимо ответить за собственные преступления.

«Пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять», — написала официальный представитель МИД РФ.

Накануне глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия несет ответственность за ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Она призвала Кремль оказать воздействие на Минск.

*ИГИЛ - организация признана террористической и запрещена в России

