Захарова ответила Трасс на упреки в адрес России за миграционный кризис
У Лондона нет никакого права кого бы то ни было обвинять, пока Великобритания не ответит за свое вторжение в Ирак, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Тщательно разработанным было вторжение Британии в Ирак. 45 тысяч британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать ее граждан и разворовывать недра. Британия несёт чёткую историческую ответственность за всё, что с этого момента происходит в регионе - гибель иракцев, разрушение государственности Ирака, нескончаемые потоки беженцев, появление ИГИЛ*, гуманитарные катастрофы в этой части света», - отметила Мария Захарова.
Захарова считает, прежде, чем обвинять кого бы то ни было, Британии необходимо ответить за собственные преступления.
«Пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять», — написала официальный представитель МИД РФ.
Накануне глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия несет ответственность за ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Она призвала Кремль оказать воздействие на Минск.
*ИГИЛ - организация признана террористической и запрещена в России
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