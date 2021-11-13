Путин: Лукашенко и Меркель готовы поговорить друг с другом

Президент Владимир Путин сделал заявление о готовности глав Германии и Белоруссии Ангелы Меркель и Александра Лукашенко к переговорам об урегулировании ситуации с мигрантами, сообщает РИА Новости.

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«Лукашенко и Меркель готовы поговорить друг с другом. Надеюсь, в ближайшее время это произойдет», - заявил лидер России.

Путин также высказал надежду и на налаживание прямого контакта Белоруссии с Евросоюзом, в первую очередь – именно с ФРГ, откуда мигранты стремятся больше всего.

Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что обвинения в причастности России к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии являются абсурдными.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:МигрантыАнгела МеркельАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
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