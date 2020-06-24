Европа готовиться открыть границы. Не для России и США.
После открытия границ с 1 июля в страны Евросоюза не смогут въезжать граждане России и США. Такое решение принял Брюссель из-за лидерства сверхждержав по числу выявленных случаев коронавируса, сообщает Газета.ru.
Также запрет распространяется на въезд подданных Бразилии.
Отмечается, что Италия, Испания, Франция, Германия и Бельгия опережают Россию по числу умерших от COVID-19, сообщает The New York Times.
В ЕС предварительно сформированы два списка приемлемых посетителей.Перечни создавались, исходя из успехов в борьбе с пандемией коронавируса. В них входят жители Китая и развивающихся стран и исключены граждане 27 стран, прежде всего, Соединенных Штатов, Бразилии и России, которые занимают первое, второе и третье места соответственно по количеству случаев коронавируса.
Сообщается, что список будет принят после согласования дипломатами до 1 июля. Его будут уточнять каждые две недели. В ЕС предупредили, что несоблюдение запрета может привести к напряжению внутри блока.
Ранее в ходе пресс-конференции НСН президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев рассказал, что более половины работников сферы туризма могут потерять работу из-за пандемии коронавируса, а отрасль может лишиться 25% туроператоров и компаний.
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