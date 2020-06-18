МИД предостерёг россиян от «скоропалительного» планирования заграничных поездок

На Кипре решение относительно российских туристов могут принять во второй половине июня, Греция будет открывать границы на двусторонней основе, Болгария пока не обсуждала восстановления туристического потока из России, отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

МИД также указывает, что популярные у российских туристов Куба, Доминиканская республика и Мексика пока не анонсировали открытие границ для иностранцев, и будут делать это с осторожностью. Не объявляли о намерении принимать иностранных туристов Тунис, ОАЭ, Египет, Израиль, Марокко и ряд других стран, добавили там.

«Хотели бы предостеречь россиян от скоропалительного планирования выезда на отдых за рубеж. В большинстве курортных стран сохраняется довольно высокий уровень распространения коронавирусной инфекции», - говорится в заявлении российского МИД.

