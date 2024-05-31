Евросоюз ввел санкции против шести граждан КНДР за поддержку России

Евросоюз объявил о вводе санкций против шести граждан и трёх компаний КНДР. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

В США не исключили введение полного эмбарго на товары из России

В документе уточняется, что основанием для ввода ограничений стала причастность указанных лиц «к деятельности, связанной с незаконными программами по вооружению», а также «по уклонению от санкций».

Также в ЕС обвинили новых фигурантов «чёрного списка» в военной поддержке, которую Северная Корея оказывает России в российско-украинском конфликте.

Ранее Евросоюз опубликовал новый режим санкций против России, связанный с нарушением «прав человека», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияКНДРЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры