Евросоюз ввел санкции против шести граждан КНДР за поддержку России
Евросоюз объявил о вводе санкций против шести граждан и трёх компаний КНДР. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
В документе уточняется, что основанием для ввода ограничений стала причастность указанных лиц «к деятельности, связанной с незаконными программами по вооружению», а также «по уклонению от санкций».
Также в ЕС обвинили новых фигурантов «чёрного списка» в военной поддержке, которую Северная Корея оказывает России в российско-украинском конфликте.
Ранее Евросоюз опубликовал новый режим санкций против России, связанный с нарушением «прав человека», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru