В США не исключили введение полного эмбарго на товары из России
Американские власти могут ввести полное эмбарго на товары из России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя помощника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха.
«Если рассуждать в той степени, что Россия полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины, мы движемся к той точке, в которой де-факто придем к этому», — заявил он.
Чиновник отметил, что идея с эмбарго не кажется ему «замечательной».
Ранее стало известно, что страны G7 намерены продолжать вводить антироссийские санкции в отношении сфер, приносящих доход Москве, в том числе энергетики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США не исключили введение полного эмбарго на товары из России
- Минфин хочет повысить налог на прибыль организаций до 25 процентов
- Воронежских школьников заставляли раздеваться ради сдачи ЕГЭ
- Путин: Если военные Польши зайдут на Украину, они уже не уйдут
- Минфин представил параметры прогрессивной шкалы налогообложения
- Семьи с детьми смогут получить налоговый «кэшбэк» или «тринадцатую зарплату»
- В аэропорту Кишинева задержали лидера оппозиционной партии «Шанс» Лунгу
- В Армении временно приостановили вещание российского Первого канала
- Зеленский: России передадут наработанные на саммите по Украине документы
- Силуанов: прогрессивный НДФЛ затронет только 3,2% работающего населения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru