В США не исключили введение полного эмбарго на товары из России

Американские власти могут ввести полное эмбарго на товары из России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя помощника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха.

«Если рассуждать в той степени, что Россия полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины, мы движемся к той точке, в которой де-факто придем к этому», — заявил он.

Чиновник отметил, что идея с эмбарго не кажется ему «замечательной».

Ранее стало известно, что страны G7 намерены продолжать вводить антироссийские санкции в отношении сфер, приносящих доход Москве, в том числе энергетики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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