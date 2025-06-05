Кобахидзе: Грузия будет готова к членству в ЕС к 2030 году
Грузия будет готова к членству в Евросоюзе к 2030 году больше, чем другие, считает премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Об этом он заявил журналистам.
Политик указал, что цель властей - стать членом ЕС к 2030-му - отражена в конституции, и это возможно осуществить.
«В 2030 году Грузия будет больше всех готова к вступлению в ЕС. Если будет справедливый подход, это обязательно произойдет. Мы надеемся, что подходы в ЕС будут улучшены», - подчеркнул Кобахидзе.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по расширению Марта Кос в совместном заявлении указали, что Грузия отошла от стандартов демократии и перестала соответствовать ожиданиям Евросоюза, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru