Кобахидзе: Грузия будет готова к членству в ЕС к 2030 году

Грузия будет готова к членству в Евросоюзе к 2030 году больше, чем другие, считает премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Об этом он заявил журналистам.

Политик указал, что цель властей - стать членом ЕС к 2030-му - отражена в конституции, и это возможно осуществить.

«В 2030 году Грузия будет больше всех готова к вступлению в ЕС. Если будет справедливый подход, это обязательно произойдет. Мы надеемся, что подходы в ЕС будут улучшены», - подчеркнул Кобахидзе.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по расширению Марта Кос в совместном заявлении указали, что Грузия отошла от стандартов демократии и перестала соответствовать ожиданиям Евросоюза, напоминает RT.

