Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине еще 1 млрд € в рамках программы военного финансирования на 90 млрд €. Средства будут направлены на закупку беспилотных летательных аппаратов. Об этом во время выступления в Киеве сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, пишет «Коммерсант».

Политик добавила, что Европейская комиссия уже утвердила план распределения еще 10 млрд € на приобретение дронов, ракет и самолетов для украинских вооруженных сил. Кроме того, было объявлено о подписании соглашения о совместном производстве БПЛА с украинской стороной.