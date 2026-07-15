Еврокомиссия выделила Украине еще €1 млрд на покупку БПЛА
Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине еще 1 млрд € в рамках программы военного финансирования на 90 млрд €. Средства будут направлены на закупку беспилотных летательных аппаратов. Об этом во время выступления в Киеве сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, пишет «Коммерсант».
Политик добавила, что Европейская комиссия уже утвердила план распределения еще 10 млрд € на приобретение дронов, ракет и самолетов для украинских вооруженных сил. Кроме того, было объявлено о подписании соглашения о совместном производстве БПЛА с украинской стороной.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа обладает значительным технологическим и промышленным потенциалом, а также надежными производственными площадками для масштабирования выпуска беспилотной техники. При этом у ЕС отсутствует проверенный в боевых условиях опыт, которым располагает Украина.
Общий объем одобренного в апреле кредитного пакета для Киева составляет 90 млрд €. Эти финансовые вливания рассчитаны на 2026 и 2027 годы, а их источником станут займы на рынках капитала, обеспеченные гарантиями общеевропейского бюджета.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Киев получит лицензию на производство вооружений, включая ракеты SCALP, на своей территории, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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