Еврокомиссия: в 11-й пакет санкций против РФ включены меры по борьбе с обходом ограничений

Он подчеркнула, что новый инструмент ЕС не позволит России завозить из других стран товары, включенные в ограничительный список.

Более подробно о новых мерах Евросоюза станет известно после публикации нового пакета санкций в официальном журнале ЕС.

Посол Польши в ЕС Анджей Садось уже раскрыл некоторые параметры новых санкций.

По его словам, Брюссель включил в 11-й пакет санкций в отношении России 70 физических и 30 юридических лиц, а также поставки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» и запрет на въезд на территорию Евросоюза для российских прицепов с товарами.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

