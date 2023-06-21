Еврокомиссия: в 11-й пакет санкций против РФ включены меры по борьбе с обходом ограничений

В 11-й пакет антироссийских санкций, который был согласован представителями стран-членов Евросоюза включены меры, которые не позволят обходить ограничения, ранее введенные Европейским союзом. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает «МК».

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Он подчеркнула, что новый инструмент ЕС не позволит России завозить из других стран товары, включенные в ограничительный список.

Более подробно о новых мерах Евросоюза станет известно после публикации нового пакета санкций в официальном журнале ЕС.

Посол Польши в ЕС Анджей Садось уже раскрыл некоторые параметры новых санкций.

По его словам, Брюссель включил в 11-й пакет санкций в отношении России 70 физических и 30 юридических лиц, а также поставки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» и запрет на въезд на территорию Евросоюза для российских прицепов с товарами.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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