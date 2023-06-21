Еврокомиссия: в 11-й пакет санкций против РФ включены меры по борьбе с обходом ограничений
В 11-й пакет антироссийских санкций, который был согласован представителями стран-членов Евросоюза включены меры, которые не позволят обходить ограничения, ранее введенные Европейским союзом. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает «МК».
Он подчеркнула, что новый инструмент ЕС не позволит России завозить из других стран товары, включенные в ограничительный список.
Более подробно о новых мерах Евросоюза станет известно после публикации нового пакета санкций в официальном журнале ЕС.
Посол Польши в ЕС Анджей Садось уже раскрыл некоторые параметры новых санкций.
По его словам, Брюссель включил в 11-й пакет санкций в отношении России 70 физических и 30 юридических лиц, а также поставки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» и запрет на въезд на территорию Евросоюза для российских прицепов с товарами.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru