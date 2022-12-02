Еврокомиссия утвердила предложение внести обход санкций в список уголовных преступлений
Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение внести обход антироссийских санкций Евросоюза в список уголовных преступлений ЕС, сообщает ТАСС.
В заявлении ЕК говорится, что за это нарушение физическим лицам может грозить до пяти лет лишения свободы, а юридическим лицам - штраф в размере 5% от общего оборота компании за год.
«Нарушение санкций ЕС - серьёзное уголовное преступление... Предлагаемая директива установит одинаковый уровень наказаний во всех государствах-членах, закрывая тем самым существующие правовые лазейки и повышая сдерживающий эффект от нарушения санкций ЕС», - говорится в документе.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заяви, что не допустит, чтобы через территорию страны обходили санкции Евросоюза в отношении России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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