Еврокомиссия утвердила предложение внести обход санкций в список уголовных преступлений

Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение внести обход антироссийских санкций Евросоюза в список уголовных преступлений ЕС, сообщает ТАСС.

ЕС использовал нововведения в антироссийских санкциях

В заявлении ЕК говорится, что за это нарушение физическим лицам может грозить до пяти лет лишения свободы, а юридическим лицам - штраф в размере 5% от общего оборота компании за год.

«Нарушение санкций ЕС - серьёзное уголовное преступление... Предлагаемая директива установит одинаковый уровень наказаний во всех государствах-членах, закрывая тем самым существующие правовые лазейки и повышая сдерживающий эффект от нарушения санкций ЕС», - говорится в документе.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заяви, что не допустит, чтобы через территорию страны обходили санкции Евросоюза в отношении России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеСанкции Против РоссииЕвросоюзЕврокомиссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры