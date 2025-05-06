Еврокомиссия представила план отказа от энергоносителей РФ

Европейская комиссия представила, как и анонсировала, проект «дорожной карты» по отказу от поставок энергоносителей из России в страны объединения. Как сообщил член исполнительного органа ЕС по энергетике Дан Йоргенсен, в июне будут обнародованы соответствующие законодательные инициативы.

Проект предполагает постепенное удаление нефти, газа и ядерной энергии России с рынков ЕС. Процесс будет осуществляться скоординированно и «безопасно» по мере реализации энергетического перехода.

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Согласно плану, Евросоюз заменит до 100 миллиардов кубометров газа к 2030 году. При этом поставки сжиженного голубого топлива должны к 2028 году в пять раз превысить нынешний импорт ЕС российского газа.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в 2024 году 19% импортированного в ЕС газа приходилось на Россию. В Брюсселе опасаются, что это может угрожать энергетической безопасности объединения. Объявленные меры призваны обеспечить независимость от России в плане энергоресурсов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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