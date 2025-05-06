Еврокомиссия представила план отказа от энергоносителей РФ

Европейская комиссия представила, как и анонсировала, проект «дорожной карты» по отказу от поставок энергоносителей из России в страны объединения. Как сообщил член исполнительного органа ЕС по энергетике Дан Йоргенсен, в июне будут обнародованы соответствующие законодательные инициативы.

Проект предполагает постепенное удаление нефти, газа и ядерной энергии России с рынков ЕС. Процесс будет осуществляться скоординированно и «безопасно» по мере реализации энергетического перехода.