Каллас: 17-й пакет санкций против РФ планирует согласовать в мае

В ходе конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге она указала, что новый пакет рестрикций будет включать «теневой» флот и другие элементы, также обсуждается запрет на поставки сжиженного природного газа из РФ.

«Моё мнение заключается в том, что необходимо ввести как можно более мощный пакет санкций», - заключила Каллас.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит санкции против закупки энергоносителей у России, сообщает «Свободная пресса».