Каллас: 17-й пакет санкций против РФ планирует согласовать в мае

Евросоюз работает над 17-м пакетом антироссийских санкций из-за конфликта на Украине, который планируется согласовать в мае. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

В Белом доме не исключили новые санкции против России

В ходе конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге она указала, что новый пакет рестрикций будет включать «теневой» флот и другие элементы, также обсуждается запрет на поставки сжиженного природного газа из РФ.

«Моё мнение заключается в том, что необходимо ввести как можно более мощный пакет санкций», - заключила Каллас.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит санкции против закупки энергоносителей у России, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: AP / ТАСС
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