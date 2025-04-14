Каллас: 17-й пакет санкций против РФ планирует согласовать в мае
Евросоюз работает над 17-м пакетом антироссийских санкций из-за конфликта на Украине, который планируется согласовать в мае. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
В ходе конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге она указала, что новый пакет рестрикций будет включать «теневой» флот и другие элементы, также обсуждается запрет на поставки сжиженного природного газа из РФ.
«Моё мнение заключается в том, что необходимо ввести как можно более мощный пакет санкций», - заключила Каллас.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит санкции против закупки энергоносителей у России, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru