ЕС не планирует возобновлять закупки газа из РФ даже после окончания конфликта

Полный запрет на импорт российского газа в Европейский союз, намеченный на 2027 год, должен сохраняться и после завершения боевых действий на Украине. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен по итогам встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге.

Йоргенсен подчеркнул, что введенные ограничения останутся в силе до тех пор, пока не будет принято отдельное решение об их отмене. По его мнению, достижение мира на Украине не является достаточным основанием для возвращения к энергетическому сотрудничеству с Москвой.