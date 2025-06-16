ЕС не планирует возобновлять закупки газа из РФ даже после окончания конфликта
Полный запрет на импорт российского газа в Европейский союз, намеченный на 2027 год, должен сохраняться и после завершения боевых действий на Украине. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен по итогам встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге.
Йоргенсен подчеркнул, что введенные ограничения останутся в силе до тех пор, пока не будет принято отдельное решение об их отмене. По его мнению, достижение мира на Украине не является достаточным основанием для возвращения к энергетическому сотрудничеству с Москвой.
По словам еврокомиссара, ЕК намерена реализовать запрет без ущерба для стабильности поставок топлива в страны сообщества. Он добавил, что цель Брюсселя — удерживать цены на энергоносители на возможно более низком уровне.
Ранее в мае Еврокомиссия обнародовала план поэтапного отказа от российских энергоресурсов, включающий прекращение новых контрактов и завершение спотовых закупок до конца 2025 года. Полный отказ от импорта газа из РФ намечен к 2027 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru