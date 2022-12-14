Еврокомиссия перечислила Украине 500 миллионов евро помощи
14 декабря 202215:05
Еврокомиссия (ЕК) перечислила Украине 500 миллионов евро ранее согласованной макрофинансовой помощи. Об этом сообщила представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге.
По ее словам, ЕК в среду перечислила третий и последний транш в рамках 5 миллиардов евро исключительной макрофинансовой поддержки Киеву.
Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим направит Киеву 10 миллионов евро на помощь населению, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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14 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru