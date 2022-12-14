Еврокомиссия перечислила Украине 500 миллионов евро помощи

Еврокомиссия (ЕК) перечислила Украине 500 миллионов евро ранее согласованной макрофинансовой помощи. Об этом сообщила представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге.

МИД Франции заявил, что общая помощь Украине составит почти миллиард евро

По ее словам, ЕК в среду перечислила третий и последний транш в рамках 5 миллиардов евро исключительной макрофинансовой поддержки Киеву.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим направит Киеву 10 миллионов евро на помощь населению, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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