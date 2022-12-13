МИД Франции заявил, что общая помощь Украине составит почти миллиард евро

Она отметила, что счастлива сообщить, что такая большая сумма была собрана. При этом Колонна напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский просил о сумме в 800 миллионов евро.

Ранее Зеленский на конференции в Париже по помощи Украине призвал ЕС направить на украинские объекты критической энергетической инфраструктуры специальные миссии для международного контроля, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

