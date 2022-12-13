МИД Франции заявил, что общая помощь Украине составит почти миллиард евро

Общая помощь Украине, собранная по итогам международной конференции в Париже, составляет почти один миллиард евро. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна.

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Она отметила, что счастлива сообщить, что такая большая сумма была собрана. При этом Колонна напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский просил о сумме в 800 миллионов евро.

Ранее Зеленский на конференции в Париже по помощи Украине призвал ЕС направить на украинские объекты критической энергетической инфраструктуры специальные миссии для международного контроля, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияУкраина
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