«Достигнем дна?»: 2023 год назвали решающим для экономики России

Заслуженный экономист Сергей Калашников сказал НСН, что никаких предпосылок для подъема нет, а санкции все-таки оказывают негативное воздействие. 

Объективных предпосылок для подъема российской экономики нет, в 2023 году падение может продолжиться или будет достигнуто «дно», заявил экс-министр труда, заслуженный экономист Сергей Калашников в беседе с НСН.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «адские санкции» против России провалились и даже Международный валютный фонд прогнозирует рост российской экономики в 2023 году. Так, МВФ значительно повысил ожидания по экономике России — с падения в 2,3% на рост в 0,3%. Калашников назвал подобные заявления странными.

«Никаких объективных предпосылок к остановке падения я не вижу. Эти заявления для меня очень странные. Что касается санкций, может, они провалились с точки зрения максимального эффекта, которого ждали западные товарищи. Но то, что они негативно влияют на нашу экономику, это безусловно. Пока предпосылок для подъема экономики нет, просто их объективно нет», - отметил Калашников.

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По его словам, в 2023 году российская экономика либо закрепится на «дне», либо падение продолжится.

«Я думаю, что 2023 будет принципиально решающим – или мы выйдем на какое-то устойчивое низкое плато, как у нас принято говорить, достигли дна и на нем залегли, или, к сожалению, продолжится падение. Это будет зависеть от очень многих факторов. Однозначно сказать, готовы ли мы к стабилизации на дне, сказать невозможно», - добавил собеседник НСН.

Ранее депутат Госдумы, доктор экономических наук Евгений Федоров сказал НСН, что потенциал российской экономики недооценен в два раза и при ее суверенизации мы увидим резкий рост, всплеск развития и рост благосостояния.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Экономический КризисСанкции Против России
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