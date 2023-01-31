«Достигнем дна?»: 2023 год назвали решающим для экономики России

Объективных предпосылок для подъема российской экономики нет, в 2023 году падение может продолжиться или будет достигнуто «дно», заявил экс-министр труда, заслуженный экономист Сергей Калашников в беседе с НСН.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «адские санкции» против России провалились и даже Международный валютный фонд прогнозирует рост российской экономики в 2023 году. Так, МВФ значительно повысил ожидания по экономике России — с падения в 2,3% на рост в 0,3%. Калашников назвал подобные заявления странными.

«Никаких объективных предпосылок к остановке падения я не вижу. Эти заявления для меня очень странные. Что касается санкций, может, они провалились с точки зрения максимального эффекта, которого ждали западные товарищи. Но то, что они негативно влияют на нашу экономику, это безусловно. Пока предпосылок для подъема экономики нет, просто их объективно нет», - отметил Калашников.