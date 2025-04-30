Еврокомиссия осудила желание Сербии присутствовать на Параде Победы в Москве

По его мнению, страны-кандидаты в ЕС не должны сохранять хорошие отношения с Россией и делать вид «как будто ничего не произошло». Уточняется, что поездка на Парад Победы осложнит переговоры Белграда по вступлению в Евросоюз.

Мерсье добавил, что Сербии необходимо подтвердить свои стратегические приоритеты. Если страна собирается продолжить интеграцию с объединением, то ей стоит прислушаться к советам Еврокомиссии, уточнил он.

Ранее сообщалось, что Вучич собирается договориться о новой газовой сделке с Россией во время своего визита, напоминает НСН.

