Вучич подтвердил свое участие в праздновании Дня Победы в Москве

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом, несмотря на возможное давление извне. При этом он отметил, что поедет один, без официальной делегации от правительства и армии, чтобы избежать санкционного давления на государственные структуры.

Он отметил, что не хочет создавать сложности новому премьер-министру Сербии Джуро Мацуте, которому предстоит работать с Евросоюзом. Именно поэтому, по словам Вучича, официальные представители сербского правительства и армии на мероприятии в Москве присутствовать не будут.