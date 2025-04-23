Вучич подтвердил свое участие в праздновании Дня Победы в Москве

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом, несмотря на возможное давление извне. При этом он отметил, что поедет один, без официальной делегации от правительства и армии, чтобы избежать санкционного давления на государственные структуры.

Он отметил, что не хочет создавать сложности новому премьер-министру Сербии Джуро Мацуте, которому предстоит работать с Евросоюзом. Именно поэтому, по словам Вучича, официальные представители сербского правительства и армии на мероприятии в Москве присутствовать не будут.

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По словам сербского лидера, решение посетить Москву он принял еще восемь месяцев назад и подтвердил его в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. Вучич подчеркнул, что отношения с Путиным всегда оставались откровенными, хотя и не всегда простыми.

Сербский президент также заявил, что готов взять на себя весь возможный политический удар и с гордостью представит свою страну на Красной площади. Он напомнил, что его предки погибли во Второй мировой войне, и выразил личную приверженность памяти о Победе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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