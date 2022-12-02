Еврокомиссия объяснила, что будет считаться «преступлением по обходу санкций»
Еврокомиссия (ЕК) опубликовала на своём сайте действия, которые будут считаться преступлениями, направленными на обход введённых Евросоюзом антироссийских санкций.
В частности, это предоставление средств или экономических ресурсов в распоряжение или в пользу лица или организации из «чёрного» списка, и неудачные попытки заморозить их средства.
В перечень также попали разрешение на въезд на территорию государства — члена ЕС или транзит для лиц из санкционного списка, и предоставление им запрещённых или ограниченных услуг, например, юридических.
Кроме того, преступлением по обходу санкций будут считаться заключение сделок с третьими странами, которые запрещены или ограничены; торговля услугами; импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка товаров, оборот которых запрещен или ограничен; предоставление запрещенных или ограниченных финансовых услуг.
Накажут также за сокрытие того факта, что конечным владельцем каких-либо активов является лицо или организация из «чёрного» списка, или попытка скрыть такие факты.
Ранее в ЕК представили директиву, согласно которой что физические лица, нарушающие санкции Евросоюза против России, могут получить наказание в виде пяти лет тюремного заключения, сообщает RT.
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