Еврокомиссия объяснила, что будет считаться «преступлением по обходу санкций»

В частности, это предоставление средств или экономических ресурсов в распоряжение или в пользу лица или организации из «чёрного» списка, и неудачные попытки заморозить их средства.

В перечень также попали разрешение на въезд на территорию государства — члена ЕС или транзит для лиц из санкционного списка, и предоставление им запрещённых или ограниченных услуг, например, юридических.

Кроме того, преступлением по обходу санкций будут считаться заключение сделок с третьими странами, которые запрещены или ограничены; торговля услугами; импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка товаров, оборот которых запрещен или ограничен; предоставление запрещенных или ограниченных финансовых услуг.

Накажут также за сокрытие того факта, что конечным владельцем каких-либо активов является лицо или организация из «чёрного» списка, или попытка скрыть такие факты.

Ранее в ЕК представили директиву, согласно которой что физические лица, нарушающие санкции Евросоюза против России, могут получить наказание в виде пяти лет тюремного заключения, сообщает RT.

