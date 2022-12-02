Еврокомиссия объяснила, что будет считаться «преступлением по обходу санкций»

Еврокомиссия (ЕК) опубликовала на своём сайте действия, которые будут считаться преступлениями, направленными на обход введённых Евросоюзом антироссийских санкций.

Вучич заявил, что Сербия не станет местом обхода антироссийских санкций

В частности, это предоставление средств или экономических ресурсов в распоряжение или в пользу лица или организации из «чёрного» списка, и неудачные попытки заморозить их средства.

В перечень также попали разрешение на въезд на территорию государства — члена ЕС или транзит для лиц из санкционного списка, и предоставление им запрещённых или ограниченных услуг, например, юридических.

Кроме того, преступлением по обходу санкций будут считаться заключение сделок с третьими странами, которые запрещены или ограничены; торговля услугами; импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка товаров, оборот которых запрещен или ограничен; предоставление запрещенных или ограниченных финансовых услуг.

Накажут также за сокрытие того факта, что конечным владельцем каких-либо активов является лицо или организация из «чёрного» списка, или попытка скрыть такие факты.

Ранее в ЕК представили директиву, согласно которой что физические лица, нарушающие санкции Евросоюза против России, могут получить наказание в виде пяти лет тюремного заключения, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеСанкции Против РоссииЕврокомиссияЕвросоюз
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