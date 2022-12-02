Вучич заявил, что Сербия не станет местом обхода антироссийских санкций
Власти Сербии не допустят, чтобы через ее территорию обходили санкции Евросоюза в отношении России. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.
«Весьма важно, что через территорию Сербии никто не может ничего проводить в обход санкций, потому что мы не занимаемся криминалом, не зарабатываем на чьих-либо трудностях… нам не нужен сверхдоход», - приводит РИА Новости слова президента Сербии.
Вучич отметил, что у Сербии достаточно сильная экономика и госфинансы, чтобы «беспокоиться о себе». Он также напомнил о выделяемых ЕС 165 миллионах евро бюджетной помощи для Сербии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что призывы в адрес Сербии присоединиться к санкциям против России смешны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru