Вучич заявил, что Сербия не станет местом обхода антироссийских санкций

«Весьма важно, что через территорию Сербии никто не может ничего проводить в обход санкций, потому что мы не занимаемся криминалом, не зарабатываем на чьих-либо трудностях… нам не нужен сверхдоход», - приводит РИА Новости слова президента Сербии.

Вучич отметил, что у Сербии достаточно сильная экономика и госфинансы, чтобы «беспокоиться о себе». Он также напомнил о выделяемых ЕС 165 миллионах евро бюджетной помощи для Сербии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что призывы в адрес Сербии присоединиться к санкциям против России смешны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

