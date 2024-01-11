Еврокомиссия: ЕС намерен выпускать миллион снарядов в год
Европейский союз намерен производить один миллион снарядов в год, однако страны Евросоюза вряд ли смогут доставить столько снарядов для Украины к марту, как было обещано. Об этом заявили представители Еврокомиссии Йоханна Бернсель и Петер Стано в ходе пресс-конференции.
По словам Стано, обещание доставить Киеву миллион боеприпасов было «политической целью». Он отметил, что до сих пор ЕС доставил Украине лишь 300 тысяч боеприпасов.
Ранее, 10 января, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что страны ЕС могут выполнить свои обязательства по поставкам миллиона артиллерийских боеприпасов Украине к марту или апрелю 2024 года. По его словам, такая задача «абсолютно выполнима», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Журналиста оштрафовали на 45 тысяч за нарушение закона об иноагентах
- «АвтоВАЗ» поставил для Госдумы первую партию автомобилей Lada
- Эстония передаст Украине военную помощь на 1,2 млрд евро
- СМИ: Умер фигурант дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный»
- Лыжник Александр Большунов выиграл кубковую гонку на 15 км
- Около 200 человек отравились в кафе в Екатеринбурге
- Италия приняла резолюцию в поддержку передачи Украине российских активов
- Еврокомиссия: ЕС намерен выпускать миллион снарядов в год
- Минфин: Дефицит бюджета в 2023 году составил 1,9% ВВП
- Умер один из главных создателей вакцины «Спутник-V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru