Еврокомиссия: ЕС намерен выпускать миллион снарядов в год

По словам Стано, обещание доставить Киеву миллион боеприпасов было «политической целью». Он отметил, что до сих пор ЕС доставил Украине лишь 300 тысяч боеприпасов.

Ранее, 10 января, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что страны ЕС могут выполнить свои обязательства по поставкам миллиона артиллерийских боеприпасов Украине к марту или апрелю 2024 года. По его словам, такая задача «абсолютно выполнима», передает «Радиоточка НСН».

