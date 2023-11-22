Еврокомиссия перечислила Украине 1,5 миллиарда евро финансовой помощи

Кроме того, она пообещала Украине «больше финансовой помощи» в будущем. Однако известно, что вопрос о продолжении финансирования Киева на следующий и последующие годы до сих пор блокирован в Совете ЕС.

Ранее, 22 ноября, президент Украины Владимир Зеленский пожаловался в эфире Fox News на недостаточную помощь со стороны Вашингтона. Также Зеленский посетовал на то, что конфликт Израиля и Палестины отвел внимание мировой общественности от Украины, передает «Радиоточка НСН».

