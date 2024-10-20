В Молдавии в день выборов президента взломали сайт оппозиционной партии

В Молдавии в день выборов президента неизвестные взломали сайт оппозиционной партии «Возрождение». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что хакеры разместили на ресурсе фейковую информацию о выходе политсилы из блока «Победа». В опубликованном сообщении также говорилось, что члены партии якобы выразили вотум недоверия председателю Наталье Парочке и о том, что новым руководителем якобы избрана депутат парламента Ирина Лозован.

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В объединении предположили, что взлом был осуществлен с аккаунта одного из сотрудников «Возрождения», у которого недавно в ходе обыска изъяли компьютер. Отмечается, что там были сохранены данные для входа в админ-часть сайта.

«Злоумышленники разместили две публикации на нашем сайте: о том, что "Возрождение" выходит из блока "Победа", и о том, что "Возрождение" поддерживает курс на евроинтеграцию. Разумеется, это фейк...», - заверили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на выборах в Молдавии зарегистрировали более 170 сообщений об инцидентах.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:ОппозицияХакерыМолдавияВыборы Президента

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