В Молдавии в день выборов президента взломали сайт оппозиционной партии

В объединении предположили, что взлом был осуществлен с аккаунта одного из сотрудников «Возрождения», у которого недавно в ходе обыска изъяли компьютер. Отмечается, что там были сохранены данные для входа в админ-часть сайта.

«Злоумышленники разместили две публикации на нашем сайте: о том, что "Возрождение" выходит из блока "Победа", и о том, что "Возрождение" поддерживает курс на евроинтеграцию. Разумеется, это фейк...», - заверили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на выборах в Молдавии зарегистрировали более 170 сообщений об инцидентах.