Евродепутаты не признали переизбрание Лукашенко

Депутаты Европарламента не признают Александра Лукашенко переизбранным президентом, поскольку не считают прошедшие 9 августа выборы ни свободными, ни справедливыми. Об этом говорит в заявлении партий Европарламента, опубликованном в понедельник.

Там также указано, что европейские депутаты отныне считают Лукашенко персоной нон-грата в Евросоюзе. Авторы заявление поддерживают белорусский народ в требованиях новых выборов под наблюдением независимых наблюдателей, передаёт ТАСС.

По официальным данным, Лукашенко выиграл выборы с результатом в 80%, а у его оппонента Светланы Тихановской – чуть больше 10%. Однако оппозиция считает, что в реальности соотношение обратное, и оно в пользу Тихановской. Больше недели в стране идут массовые протесты, которые подогрели попытки жёсткого разгона демонстраций, задержания протестующих и сообщения об издевательствах в отделах полиции. Сегодня Лукашенко заявил, что без его жёсткости «не было бы страны», пишет «Газета.ру».

Акция в поддержку Лукашенко в минувшее воскресенье собрала меньше участников, чем митинг его противников. Акции с требованием отставки Лукашенко прошли и в других белорусских городах. Это и другие требования протестующих поддержали рабочие крупнейших предприятий страны, которые готовы начать забастовку на этой неделе.

