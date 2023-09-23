Евгения Балицкого избрали губернатором Запорожской области
Депутаты Запорожского законодательного собрания избрали губернатором региона Евгения Балицкого. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, должность губернатора является для него большой честью.
Балицкий также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и первому заместителю руководителя Администрации Президента Сергею Кириенко за поддержку.
Сегодня также губернатором Херсонской области стал Владимир Сальдо, а глава подразделения «Царские волки», бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru