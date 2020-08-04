Захарова назвала спектаклем задержание россиян в Белоруссии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала спектаклем ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.
Захарова также добавила, что задержанных россиян «не дадут в обиду», отметив, что их вина не доказана.
Ранее белорусская сторона задержала под Минском 33 гражданина России. В республике считают, что россияне являются боевиками иностранной частной военной компании «Вагнер». Минск считает, что задержанные планировали дестабилизировать обстановку в стране перед в период избирательной кампании президента.
Между тем, у Москвы основания для задержания россиян вызывают недоумение. В российском МИД отметили, что группа российских граждан следовала транзитом в Турцию через Белоруссию с необходимыми документами и билетами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru