СМИ: США помогли ВСУ в нанесении ударов по Московскому региону
Соединенные Штаты передали Киеву разведывательные данные, которые позволили Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанести удары, в том числе по Подмосковью и окрестностям столицы России. Об этом пишет издание Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.
По данным FT, европейские союзники призывают Вашингтон не прекращать делиться разведывательной информацией. По словам высокопоставленных украинских чиновников, американский лидер Дональд Трамп начал склоняться к усилению поддержки Киева и может активнее давить на Россию для завершения конфликта.
Несмотря на это, в украинском руководстве сохраняют определенный скепсис из-за прошлых невыполненных обещаний американского президента. Тем не менее по итогам встреч с участием Владимира Зеленского, Дональда Трампа и европейских лидеров удалось добиться прогресса в поставках ВСУ зенитных ракетных комплексов Patriot и лицензировании западного вооружения, утверждают источники FT.
Экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН рассказал, почему Трамп уходит от договоренностей Анкориджа.
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