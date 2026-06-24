СМИ: США помогли ВСУ в нанесении ударов по Московскому региону

Соединенные Штаты передали Киеву разведывательные данные, которые позволили Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанести удары, в том числе по Подмосковью и окрестностям столицы России. Об этом пишет издание Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

По данным FT, европейские союзники призывают Вашингтон не прекращать делиться разведывательной информацией. По словам высокопоставленных украинских чиновников, американский лидер Дональд Трамп начал склоняться к усилению поддержки Киева и может активнее давить на Россию для завершения конфликта.