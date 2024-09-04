«Выгодно США»: Цена на нефть упадет до $70 после перемирия на Ближнем Востоке

Цена на нефть упадет до $70 за баррель после официального урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, падение цены политически и экономически выгодно США, заявил в беседе с НСН эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures 4 сентября снижалась до минимального значения с 13 декабря 2023 года - до $72,96 за баррель (–1,07%). Падение котировок нефти продолжается третий день. Юшков назвал тенденцию на снижение ожидаемой.

«Мы видим, что тенденция довольно сильная по снижению цен на нефть на мировом рынке. Есть ряд причин, которые были ожидаемы. В ОПЕК+ еще в начале лета объявили, что с октября намерены наращивать объемы производства, чтобы занять большую долю на мировом рынке. Страны-участники, включая Россию, хотят увеличение спроса удовлетворять своей добычей, а не позволять это делать США или другим странам, которые не входят в ОПЕК+», - объяснил он.

По его словам, ситуация на Ближнем Востоке также существенно влияет на мировые цены на нефть.

«Плюс еще успокаивается ситуация на Ближнем Востоке, Израиль и ХАМАС близки к договоренности по сектору Газа. Эта геополитическая надбавка уйдет, на ожидании всего этого цены продолжают снижаться. Если будут еще какие-то новости в регионе, цены могут снизиться и до 70 долларов за баррель, потенциал падения сохраняется», - предупредил Юшков.

При этом США делают такой акцент на понижении цен, так как новость выгодна правящей американской партии.

«Западные издания начинают эту историю раздувать, хотя все знали, что цены будут снижаться. Они всячески пугают рынок, что ОПЕК+ будет увеличивать объем добычи, что приведет к перепроизводству, а цена упадет. Во многом из-за этого цены уже начинают падать. Понятно, что правящей партии США это сейчас выгодно, потому что будет опускаться цена на топливо на внутреннем рынке США. Поэтому Запад делает на этой новости такой акцент, это выгодно политически и экономически», - заключил собеседник НСН.

Ранее цена на нефть Brent опустилась ниже $75. Как отметил руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман, основной причиной падения стоимости сырья стало устойчивое ослабление спроса Китая на энергоносители, передает «Радиоточка НСН».

