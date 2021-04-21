«Это новая идея». Песков о желании Кравчука о встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин пока не в курсе инициативы экс-президента Украины Владимира Кравчука о встрече по урегулированию в Донбассе.

«Это новая идея. Пока (Путин – прим. НСН) не знает», - сказал Песков РИА Новости.

«Мне есть, что сказать Путину»: Кравчук захотел встретиться с президентом России

Ранее бывший президент Украины, глава делегации страны в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выразил готовность встретиться с президентом России для обсуждения ситуации в регионе. «Мне есть, что сказать Путину», - заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война», напоминает телеканал «360». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путину доложили об идее украинского коллеги, однако неизвестно, ознакомился ли он с предложением на фоне подготовки к посланию Федеральному собранию, напоминает РИА ФАН.

«Хайп из разряда КВН». В ЛНР осудили Зеленского за приглашение Путина в Донбасс

Позже призыв Зеленского прокомментировали в Госдуме и Совете Федерации, назвав его «актерским кривлянием» и «пиар-ходом», отмечает РЕН ТВ. Со своей стороны, советник главы самопровозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал предложение Зеленского «хайпом из разряда КВН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Владимир ПутинЛеонид КравчукПесков
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