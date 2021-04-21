«Это новая идея». Песков о желании Кравчука о встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин пока не в курсе инициативы экс-президента Украины Владимира Кравчука о встрече по урегулированию в Донбассе.

«Это новая идея. Пока (Путин – прим. НСН) не знает», - сказал Песков РИА Новости.