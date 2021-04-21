«Мне есть, что сказать Путину»: Кравчук захотел встретиться с президентом России
Бывший президент Украины, глава делегации страны в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выразил готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в регионе. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Украина 24».
«Хоть сегодня. Мне есть, что сказать Путину и есть с чем обратиться к кремлевским политикам, которые сегодня так истерически раздувают ненависть к Украине», — передает РИА Новости слова Кравчука.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война», напоминает телеканал «360». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путину доложили об идее украинского коллеги, однако неизвестно, ознакомился ли он с предложением на фоне подготовки к посланию Федеральному собранию, напоминает РИА ФАН.
Позже призыв Зеленского прокомментировали в Госдуме и Совете Федерации, назвав его «актерским кривлянием» и «пиар-ходом», отмечает РЕН ТВ.
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