«Мне есть, что сказать Путину»: Кравчук захотел встретиться с президентом России

Бывший президент Украины, глава делегации страны в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выразил готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в регионе. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Зеленский предложил Путину провести встречу в Донбассе

«Хоть сегодня. Мне есть, что сказать Путину и есть с чем обратиться к кремлевским политикам, которые сегодня так истерически раздувают ненависть к Украине», — передает РИА Новости слова Кравчука.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война», напоминает телеканал «360». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путину доложили об идее украинского коллеги, однако неизвестно, ознакомился ли он с предложением на фоне подготовки к посланию Федеральному собранию, напоминает РИА ФАН.

Позже призыв Зеленского прокомментировали в Госдуме и Совете Федерации, назвав его «актерским кривлянием» и «пиар-ходом», отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Котенко
ТЕГИ:ДонбассВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЛеонид Кравчук
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