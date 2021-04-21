«Мне есть, что сказать Путину»: Кравчук захотел встретиться с президентом России

«Хоть сегодня. Мне есть, что сказать Путину и есть с чем обратиться к кремлевским политикам, которые сегодня так истерически раздувают ненависть к Украине», — передает РИА Новости слова Кравчука.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война», напоминает телеканал «360». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путину доложили об идее украинского коллеги, однако неизвестно, ознакомился ли он с предложением на фоне подготовки к посланию Федеральному собранию, напоминает РИА ФАН.

Позже призыв Зеленского прокомментировали в Госдуме и Совете Федерации, назвав его «актерским кривлянием» и «пиар-ходом», отмечает РЕН ТВ.

